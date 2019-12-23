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Пятеро обвиняемых в убийстве Хашогги приговорены к казни

14:47
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

В громком судебном процессе поставлена точка

Суд в Саудовской Аравии вынес приговор причастным к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, ещё трое - к 24 годам тюремного заключения, передает "ТВ Центр".

Всего по делу проходили 11 человек. Хашогги пропал 2 октября после посещения генконсульства королевства в Стамбуле. Турецкая полиция заявила, что он был убит в здании диппредставительства после допросов и многочисленных пыток. Журналист работал в издании Washington Post и критиковал политику принца Саудовской Аравии.

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