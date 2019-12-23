"Проект мирового уровня": Путин поблагодарил строителей Крымского моста

Президент России принял участие в торжественной церемонии открытия сооружения

Старт официально дан. Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Глава государства первым проехал по новой трассе на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщает "ТВ Центр".

Некоторое время он наблюдал за движением прямо из кабины машиниста, а затем перешел в вагон. Там Владимир Путин побеседовал с рабочими, которые непосредственно занимались строительством важнейшего транспортного объекта.

После поездки, уже в Краснодарском крае, президент принял участие в торжественной церемонии открытия. Российский лидер отметил: восстановить маршрут удалось совместными усилиями. В будущем году по нему проедут 14 миллионов человек. И это действительно грандиозное событие, которое окажет большое влияние на экономику и жизнь граждан нашей страны.

"Вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе. И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем. Спасибо вам большое, за вашу настойчивость, за ваш талант, всем, и строителям, и инженерам, и ученым, и археологам, и тем, кто занимался природоохранной деятельностью, это большой огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны. Поздравляю вас с этим событием!" - сказал Путин.

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