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Ученые предсказали катастрофический регресс интеллекта человека

14:49
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Проветривание помещений не поможет

Американские ученые выяснили, что повышенное содержание углекислого газа плохо сказывается на умственных способностях человека.

В Университете Колорадо в Боулдере было проведено исследование – как уровень диоксида углерода влияет на обучаемость детей. Результаты показали, что повышенное содержание СО2 негативно влияет на интеллект. Проблему можно решить постоянным проветриванием помещения, однако неизвестно, насколько свежий воздух насыщен углекислым газом.

По прогнозам ученых, к 2100 году в лучшем случае падение интеллекта составит 25%, а в худшем – 50%, пишет Phys.org.

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