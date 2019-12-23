Из Санкт-Петербурга отправился первый поезд в Крым

В Севастополь состав прибудет через 4 часа 25 минут

Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил движение поездов по железнодорожной части Крымского моста. Президент лично проехал по мосту из Керчи в Тамань, передает "ТВ Центр".

Затем в режиме телемоста Путин принял участие в церемонии отправления первого поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Фирменный состав "Таврия" прибудет в Севастополь через 43 часа 25 минут, а Керченский пролив пересечёт в ночь на среду. Поезд прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25 по московскому времени. По новому маршруту длинной 2741 километр на полуостров едут более шестисот человек.

Во вторник первый поезд отправится в Симферополь из столицы.

Видео: Путин в кабине машиниста открыл движение по Крымскому мосту

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