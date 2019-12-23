Козак: цену на "украинский транзит" не будут менять 5 лет

О прямых поставках стороны поговорят после праздников

Цена на транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение 5 лет, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Рассказал Дмитрий Козак и о возможности прямых поставок газа на Украину, которые прекратились еще в 2015 году. По словам вице-премьера, Москва и Киев этот вопрос пока не обсуждали. Однако решено провести переговоры по этой проблеме после новогодних праздников.

Ранее Козак говорил о том, что такие поставки будут обсуждаться только при выполнении Украиной условий протокола о транзите газа. "Газпром" и "Нафтогаз" договорились об условиях и объеме транзитных поставок газа в Европу 20 декабря. Решено, что контракт будет подписан на 5 лет, а объем транзита составит 225 миллиардов кубометров. В то же время, соглашение предусматривает сокращение поставок – с 65 миллиардов в 2020 году до 40 миллиардов кубометров, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"