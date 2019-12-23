ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Выплакала много слез": Варвара Караулова о жизни после тюрьмы

15:11
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Осужденная за связи с террористами теперь ходит в церковь и учится на юриста

Бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к запрещенной в России организации "Исламское государство", рассказала о жизни после заключения.
"Жить на полную катушку": чем займется Караулова после освобождения

Условно-досрочное освобождение обязывает Караулову ежемесячно отмечаться у инспектора. Во всем остальном никаких ограничений нет, однако девушка все еще не может привыкнуть к обычной жизни. Ей тяжело заводить знакомства, так как люди с опаской реагируют на ее имя.

"До сих пор есть сложности с общением. Когда я представляюсь как Варя Караулова, то всегда напряженно жду, какая будет реакция", - рассказала она в интервью RT.

Философию Варвара больше не изучает. Еще в тюрьме она поступила на заочное отделение юридического факультета. Также девушка изучает менеджмент, испанский и корейский языки.

В тюрьме Варвара приняла православие и теперь регулярно ходит в церковь, помогает нуждающимся. Девушка мечтает стать правозащитником, создать семью, купить машину и квартиру.  

"За прошедшее время я многое переосмыслила, выплакав много слез. Я осознала, насколько важны семья и взаимоотношения с родными. Поняла, что это люди, которые поддержат тебя в любой ситуации и ради которых ты тоже должен быть готов что-то делать. С другой стороны, я поняла, что нужно оставаться самим собой…", - заключила Караулова.

Караулову задержали летом 2015 года в Стамбуле при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Следствие усмотрело в этом попытку примкнуть к боевикам, сама студентка заявила, что хотела соединиться с любимым человеком, который оказался вербовщиком ИГ.

В 2016 году ей дали 4,5 года колонии. 27 апреля 2019 года Вологодский городской суд освободил ее условно-досрочно, так как девушка не представляет угрозы для общества и необходимости в ее изоляции нет.

Видео: Караулова досрочно покинула колонию

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Варвара Караулова
Варвара Караулова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.