"Выплакала много слез": Варвара Караулова о жизни после тюрьмы

Осужденная за связи с террористами теперь ходит в церковь и учится на юриста

Бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к запрещенной в России организации "Исламское государство", рассказала о жизни после заключения.

Условно-досрочное освобождение обязывает Караулову ежемесячно отмечаться у инспектора. Во всем остальном никаких ограничений нет, однако девушка все еще не может привыкнуть к обычной жизни. Ей тяжело заводить знакомства, так как люди с опаской реагируют на ее имя.

"До сих пор есть сложности с общением. Когда я представляюсь как Варя Караулова, то всегда напряженно жду, какая будет реакция", - рассказала она в интервью RT.

Философию Варвара больше не изучает. Еще в тюрьме она поступила на заочное отделение юридического факультета. Также девушка изучает менеджмент, испанский и корейский языки.

В тюрьме Варвара приняла православие и теперь регулярно ходит в церковь, помогает нуждающимся. Девушка мечтает стать правозащитником, создать семью, купить машину и квартиру.

"За прошедшее время я многое переосмыслила, выплакав много слез. Я осознала, насколько важны семья и взаимоотношения с родными. Поняла, что это люди, которые поддержат тебя в любой ситуации и ради которых ты тоже должен быть готов что-то делать. С другой стороны, я поняла, что нужно оставаться самим собой…", - заключила Караулова.

Караулову задержали летом 2015 года в Стамбуле при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Следствие усмотрело в этом попытку примкнуть к боевикам, сама студентка заявила, что хотела соединиться с любимым человеком, который оказался вербовщиком ИГ.

В 2016 году ей дали 4,5 года колонии. 27 апреля 2019 года Вологодский городской суд освободил ее условно-досрочно, так как девушка не представляет угрозы для общества и необходимости в ее изоляции нет.

Видео: Караулова досрочно покинула колонию

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