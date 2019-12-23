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Джонсон раскаялся в попытках наладить отношения с Москвой

15:01
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Британскому премьеру обидно, что он ошибался

Бориса Джонсона терзают душевные страдания. Британский премьер признался, что жестоко ошибался, считая, что сможет наладить отношения Лондона с Москвой.
Борис Джонсон пришел с собакой в церковь

В интервью изданию Spectator Джонсон рассказал, что ему пришлось изменить свое мнение о России. Раньше, оказывается, премьер-министр считал, что с Москвой можно было бы все начать заново. Но, по словам Джонсона, его ждало разочарование.

"Я действительно считал, думаю, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы с Россией могли бы начать все заново. Что это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма. Было очень, очень обидно, что я ошибался", – сказал Джонсон.

Борис Джонсон, после громкой победы его партии на выборах в парламент, разрешил опубликовать доклад о якобы имевших место попытках России повлиять на британскую политику.

Высказывания Джонсона направлены, судя по всему, его согражданам, а вовсе не зарубежным лидерам. К примеру, президент России Владимир Путин на днях, во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес. Это касается, в том числе, и Джонсона.

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