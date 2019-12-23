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Стало известно содержание ночного звонка Ротенберга Путину

15:39
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Речь шла о железнодорожной арке Крымского моста

Глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг позвонил ночью президенту России Владимиру Путину, чтобы рассказать об успешном поднятии железнодорожной арки Крымского моста. Ранее о ночном звонке бизнесмена глава государства рассказал во время общения со строителями Крымского моста. 
"Ты что, выпил?": Путин пошутил о ночном звонке Ротенберга

В понедельник Путин официально дал старт движению поездов и первым проехал по новой трассе на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Сначала он понаблюдал за движением из кабины машиниста, а затем перешел в вагон. Там президент побеседовал с рабочими, которые непосредственно занимались строительством объекта.

Во время трансляции из вагона-ресторана можно было расслышать речь Путина: "Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет". ТВЦ.RU публикует видео этого момента:

Позже представитель Ротенберга по просьбе РБК объяснил слова Путина. "Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно. Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста", - заявили у бизнесмена.

В понедельник Путин открыл пассажирское движение по объекту. Грузовое железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать с 1 июля 2020 года, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

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