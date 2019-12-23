Мадонна оказалась старше родителей своего возлюбленного

Звезда нашла с ними общий язык

Роман 61-летней Мадонны и 25-летнего танцора Ахламалика Уильямса вызвал бурную реакцию в обществе. Как выяснилось, легендарная певица даже старше родителей своего бойфренда.

Иностранные СМИ сообщают, что отец Уильямса на два года младше Мадонны, а мать - на целых шесть. Как ни странно, но это не смущает родителей танцора. По их словам, звезда заботится об их сыне. "Она говорит нам, что очень его любит и планирует с ним совместное будущее. Так что нам нет нужды беспокоиться о нем!" - рассказал отец Ахламалика.

Мужчина также сообщил, что Мадонна и Уильямс встречаются около года. Выходит, речь идет не о минутной интрижке, а о серьезных чувствах.

Певица и танцор пытались скрывать свои отношения от общественности, однако это не увенчалось успехом. Парочку сфотографировали на балконе отеля в Майами. На одном снимке Уильямс нежно обнимает свою возлюбленную сзади, на другом - артистка доверительно прижимается к плечу молодого бойфренда.

Отметим, что Мадонна и раньше предпочитала мужчин младше себя. Она встречалась с моделью Хесусом Луцем, танцором Брахимом Зайбатом, манекенщиком Кевином Сампайо и другими красавцами, которым не исполнилось 40 лет.

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