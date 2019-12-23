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"Ты что, выпил?": Путин пошутил о ночном звонке Ротенберга

15:30
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Бизнесмен странным голосом начал отчет о строительстве Крымского моста

Президент России Владимир Путин рассказал о ночном телефонном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга с докладом о ходе строительства Крымского моста.

Об этом глава государства рассказал рабочим-мостовикам в вагоне-ресторане первого поезда Керчь-Тамань.

"Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", - рассказал Путин. Его попутчики улыбнулись.

Аркадий Ротенберг – основатель и экс-владелец компании "Стройгазмонтаж", которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста.

23 декабря Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург-Севастополь выехал из Северной столицы 23 декабря и пробудет в дороге 43 часа 25 минут, а 24 декабря запланирован первый рейс поезд Москва-Симферополь.

Видео: Путин поблагодарил строителей Крымского моста

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