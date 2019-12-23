Пропавшего 2 года назад подростка нашли в чулане у педофила

Соседи подозреваемого жаловались на странные крики

Полиция немецкого города Рекклингхаузен явилась с обыском в дом некоего Ларса Х., заподозренного в распространении детской порнографии. Стражи порядка обнаружили запертого в чулане подростка.

Как выяснилось, это Марвин К., пропавший более двух лет назад. Он отправился на встречу с друзьями 11 июня 2017 года. Последнее сообщение в WhatsApp парень отправил около полудня, после чего больше на связь не выходил.

Оказалось, что все это время Марвин провел в чулане у педофила. Врачи не обнаружили на его теле никаких повреждений. Однако, по словам подростка, его за два года ни разу не вывели на улицу подышать свежим воздухом. На нем были те же вещи, в которых Марвин ушел из дома. Соседи Ларса Х. рассказали полиции, что слышали в доме странные крики.

Подросток вернулся домой. Следователи выясняют все детали дела, пишет британская The Sun.

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