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"Космически прекрасная": фото похорошевшей Долиной слили в Сеть

16:01
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Она вышла в свет с родными

64-летняя Лариса Долина посетила новогоднюю елку вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. 
"Не бесите!" Дочь Долиной вышла из себя из-за горькой правды

Ангелина выложила в Instagram несколько фото и видео с красочного мероприятия, которое прошло в одном из столичных концертных залов. На первом снимке Лариса Долина, широко улыбаясь, сидит в зрительском зале. С обеих сторон к ней тянутся дочь и внучка, которая надела ободок с рогом и ушками. 

"На первом фото видно, кто самый довольный. Спасибо всем за этот чудо-праздник! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум!" - написала единственная дочь народной артистки России. 

Знаменитая певица пришла на выступление в белой блузке, светлых очках и длинных сережках. Ничего вычурного и броского, чего обычно ждут от звезд. Артистка выглядит до того хорошо, что кажется, будто на фото изображены мама с двумя дочками. Такую цветущую женщину язык не поворачивается назвать бабушкой. 

- Обожаю вас, девочки! - пишут в Сети. 

- Лариса Александровна просто космически прекрасная. Горжусь тем, что мой кумир так выглядит.

- Даже не знаю, кто довольнее на фото. Все трое, кажется. 

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