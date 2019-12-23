Россия готова предоставить Нидерландам данные по малайзийскому Boeing MH17

До сих пор эта информация игнорировалась следствием

Москва готова предоставить голландским следователям всю информацию, касающуюся ситуации в небе над Украиной в день крушения малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал обращение Нидерландов к России: по данным СМИ, следствие просит предоставить информацию о том, что воздушное пространство над Незалежной не было закрыто, несмотря на боевые действия в регионе.

По словам Чижова, этими данными российская сторона располагала сразу после катастрофы и тогда же предлагала передать их следственной группе. Однако обращения Москвы были проигнорированы.

"К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала. Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - подчеркнул Чижов.

Рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. ДНР, в свою очередь, обвинения отвергает.

Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование обстоятельств крушения. В отчете группы утверждается, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде. Однако российская сторона, в свою очередь, передала Нидерландам данные российских радаров. Также была передана документация, свидетельствующая о том, что ракета "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Следователи эти данные проигнорировали, напоминает РИА Новости.

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