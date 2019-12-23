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Чем заменить колбасу на новогоднем столе

16:20
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Праздник без вреда для здоровья

Диетолог призвала внимательнее подбирать блюда и закуски к новогоднему столу и не забывать про правильное питание.

Так, в частности, лучше заменить традиционную колбасную нарезку запеченным мясом, а плавленый сыр и вовсе убрать со стола. Также стоит обратить внимание на качество мучных изделий.

"Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим, либо приобретать качественный продукт в пекарнях", - объяснила врач-диетолог Лидия Ионова.

В новогоднюю ночь не стоит забывать об овощах и фруктах, хотя они и не ассоциируются с праздником.

"Можно приготовить изысканные овощные салаты с руколлой, авокадо. Сладости лучше выбирать низкокалорийные. Это ягодные муссы, пудинги, смузи", - добавила Ионова.

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