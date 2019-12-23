"Красавец": Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту

— Поехали!

Знаменитое гагаринское "Поехали", произнесенное во время старта первого пилотируемого корабля, вполне уместно и при запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту. Двухъярусное строение с массивными арками поражает одним своим видом. Масштабы, которые прекрасно видны с воздуха, и значение не только для полуострова, но и для всего юга России, вполне можно сравнить с открытиями в космической и прочих высокотехнологичных отраслях. Это самый длинный мост в России и Европе: 19 километров. Его возводили почти в экстремальных метеоусловиях, не останавливая работы даже в шторм. Первую сваю в сложнейший грунт забивали почти месяц. Сегодня стройка века официально завершилась: для пассажиров теперь открыты 4 полосы автомобильной части и 2 колеи железнодорожных путей.

Владимир Путин в кабине машиниста проехал на трехвагонном рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

"Поезд, конечно, значительно мягче идет, чем автомобиль. Красавец, а не мост", - поделился впечатлениями президент.

Привычного стука колес не слышно совсем благодаря специальным противошумным устройствам и практически полному отсутствию стыков. Никакие посторонние звуки не отвлекают пассажиров от роскошных видов, которые открываются из окон. Бескрайнее море плещется буквально под ногами. При этом скорость - до 90 километров в час. Кстати, некоторые крымчане специально полетели на материковую часть страны, чтобы обратно вернуться поездом.

Первые пассажиры поедут в Крым по железной дороге из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. Продажи билетов открылись еще 8 ноября. Уже выкуплено более 50 тысяч мест. Поездам на этих маршрутах дали символические названия "Таврия". Первый состав уже отправился на полуостров из Северной столицы. Почти 3 тысячи километров поезд преодолеет за 43 с половиной часа.

Владимир Путин тем временем пообщался с теми, кто принимал самое непосредственное участие в возведении стратегического объекта. Проект строительства моста объединил более 15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны. Неспроста его сравнивают с легендарным БАМом.

Выступая на торжественном митинге, посвященном открытию железнодорожной части моста, президент напомнил: это не запуск, а восстановление железнодорожного движения между полуостровом и материковой частью страны, которое было организовано 145 лет назад. И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в 2014 году, когда новые киевские власти решили прервать сообщение между Крымом и городами Украины и России. Москва движение восстановила, правда, по другому, надежному маршруту, не зависящему от того, кто захватит власть в Киеве. Владимир Путин поблагодарил всех специалистов, которые смогли реализовать этот уникальный проект.

"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет, без всякого преувеличения, практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем, и обязательно будем делать в будущем. Спасибо вам большое за вашу настойчивость, за ваш талант – всем: и строителям, и инженерам, и учёным, и археологам, и тем, кто занимался природоохранной деятельностью. Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны, от Дальнего Востока до европейской части", - заявил Владимир Путин.

Крымский мост - это не просто про транспорт: добраться из точки А в точку Б, это еще и про экономику: полуострова и страны. С открытием автомобильной части за полтора года пролив пересекли 8,5 миллиона машин. Автовладельцы и грузоперевозчики сэкономили почти 29 миллиардов рублей. Восстановление движения поездов позволит перевозить 14 миллионов пассажиров. И еще 13 миллионов тонн грузов, когда 1 июля запустят грузовые железнодорожные перевозки. По мосту смогут пройти составы, по общему весу равные Эйфелевой башне.

И сегодня президент выслушал предложения о дальнейшем развитии транспортного сообщения на юге России. Основная задача - вывести грузовые перевозки в обход городов, что повысит их рентабельность, а на их месте запустить пассажирские электрички.

Глава государства также обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи и отметил необходимость строительства трассы от Геленджика до Джубги. По словам российского лидера, в сезон в Геленджик приезжает до 5 миллионов человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи. Но по "серпантину" многие боятся.

Владимир Путин поставил задачу отодвинуть железную дорогу и автотрассу от побережья Сочи. Каждый год море наступает на берег, и железнодорожникам приходится вкладываться в ремонт своей инфраструктуры. Минтрансу поручено просчитать стоимость проекта.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис. "ТВ Центр".