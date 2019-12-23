Собянин: в Новой Москве построено свыше 200 км дорог

Мэр Москвы в понедельник открыл первый участок автодороги "Марьино - Саларьево"

В Москве открылся первый участок автомобильной дороги "Марьино - Саларьево". Она станет дублёром Киевского и Калужского шоссе. Старт движению дал Сергей Собянин. В ходе реконструкции двухполосная трасса превратилась в четырёхполосную магистраль. Обустроили остановки общественного транспорта, сделали удобные пешеходные переходы. В ближайшее время продолжится возведение ещё двух участков дороги.

Сложная транспортная обстановка на Киевском и Калужском шоссе при подъезде к столице начинает уходить в прошлое. То, что раньше казалось сказкой, с открытием первого участка новой долгожданной трассы становится явью.

Новая автодорога "Марьино-Саларьево" проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе и, по сути, становится их дублером. Это значительно разгружает обе трассы с крайне активным трафиком и обеспечивает удобный подъезд к новому жилому массиву и расположенным по соседству предприятиям.

Дорога позволила десяткам населённых пунктов Новой Москвы вздохнуть полной грудью. До столицы теперь проще добраться не только на машине. Улучшилось сообщение общественного транспорта со станциями метро. Автобусы теперь будут меньше стоять в пробках.

"Хороший предновогодний подарок, сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который, конечно, разгрузит эти магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также станциям метро "Филатовский Луг", "Саларьево" и в целом улучшит ситуацию в этом регионе. Дальше ещё два этапа, общая протяжённость этого дублёра составляет 12 километров, но вот первый участок готовый, поздравляю", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство 12-километровой трассы "Марьино-Саларьево" начали два года назад. До этого здесь была узкая дорога из бетонных плит. Теперь четыре полноценных асфальтовых полосы с автобусными остановками, пешеходными переходами и светофорами. Территория вокруг благоустроена. Высажено 250 деревьев и 2,5 тысячи кустарников. Впереди завершение строительства еще двух участков.

"В середине следующего года второй этап будет закончен. На данной дороге реализовано шесть остановочных пунктов, шесть светофоров. Поэтому к середине следующего года со вторым этапом полностью будет функционально работать", - заявил руководитель генподрядчика Илья Зобин.

В момент заложения завершить магистраль собирались в 2023 году. Однако строителям удалость значительно опередить план. Новая дорога решает транспортную проблему не только для местных жителей, но и для работников расположенных здесь предприятий.

Согласно материалам мэра и правительства Москвы, с 2012 года в ТиНАО было построено и реконструировано 27 дорожных объектов общей протяженностью 205,6 километра и отремонтировано две тысячи 585 километров дорог. Сейчас идет реконструкция и строительство 14 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью 112 километров.

Илья Данильцев, Владимир Черных, Александр Ивановский, Илья Ушаков и Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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