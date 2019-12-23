Рассекречен дизайн iPhone 12

Разработчики сделали его похожим на iPhone 4

В Сети раскрыли дизайн нового iPhone 12, который поступит в продажу в сентябре 2020 года.

Видео с прототипом опубликовал японский ресурс Macotakara. В плане дизайна новый смартфон ненамного отличается от своего предшественника: iPhone 12 будет несколько шире и тоньше, а его края – заострены. Эксперты предполагают, что таким образом компания решила отдать дань памяти iPhone 4 - одному из своих самых удачных смартфонов.

У iPhone 12, как и у iPhone 11, будут все те же тройная камера, разъем Lightning и вырез под Face ID.

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