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Путин назвал безобразием помехи для малого бизнеса

16:41
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Президент недоволен бюрократизмом

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами для работы малого бизнеса.

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"Такая ситуация десятилетиями складывалась", - сказал он во время общения с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике в Адыгее (цитата по РИА Новости).

Ранее глава государства после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту отправился в Адыгею. Там он погулял по тепличному комплексу "Зеленый дом", который занимается выращиванием роз, а также принял участие в выставке сельхозпродукции.

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