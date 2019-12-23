Путин назвал безобразием помехи для малого бизнеса

Президент недоволен бюрократизмом

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами для работы малого бизнеса.

"Такая ситуация десятилетиями складывалась", - сказал он во время общения с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике в Адыгее (цитата по РИА Новости).

Ранее глава государства после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту отправился в Адыгею. Там он погулял по тепличному комплексу "Зеленый дом", который занимается выращиванием роз, а также принял участие в выставке сельхозпродукции.

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