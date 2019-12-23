"Колбасу положите на место": Путин пошутил над полпредом Устиновым

Президент перефразировал знаменитое изречение Остапа Бендера

Владимир Путин в понедельник посетил Адыгею, где президенту показали выставку сельхозпродукции. Там представлены десятки видов и сортов сыра, хлеба, молочной продукции, масла и колбас. Видео публикует ТВЦ.RU.

Одна из палок колбасы заинтересовала полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, который шел позади Путина. Пока президент слушал о выращивании клубники в регионе, полпред взял с полки колбасу и начал ее внимательно рассматривать.

Путин заметил это и решил пошутить над ним.

"Колбасу положите на место", - повернувшись к Устинову, с улыбкой сказал глава государства. Собравшиеся дружно засмеялись после его слов. Полпред тут же вернул колбасу на стенд.

"Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин, немного перефразировав фразу Остапа Бендера из "12 стульев".

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