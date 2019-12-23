ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Колбасу положите на место": Путин пошутил над полпредом Устиновым

16:43
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Президент перефразировал знаменитое изречение Остапа Бендера

Владимир Путин в понедельник посетил Адыгею, где президенту показали выставку сельхозпродукции. Там представлены десятки видов и сортов сыра, хлеба, молочной продукции, масла и колбас. Видео публикует ТВЦ.RU.

Одна из палок колбасы заинтересовала полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, который шел позади Путина. Пока президент слушал о выращивании клубники в регионе, полпред взял с полки колбасу и начал ее внимательно рассматривать.

Путин заметил это и решил пошутить над ним.

"Колбасу положите на место", - повернувшись к Устинову, с улыбкой сказал глава государства. Собравшиеся дружно засмеялись после его слов. Полпред тут же вернул колбасу на стенд.

"Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин, немного перефразировав фразу Остапа Бендера из "12 стульев".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин посетил выставку в Адыгеи
Владимир Путин посетил выставку в Адыгеи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.