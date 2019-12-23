Скандальная мать из Челнов избила полицейского

Это уже третье уголовное дело

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, посадившая детсадовца за руль, стала фигуранткой третьего уголовного дела, возбужденного по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Находясь в отделе полиции города Мамадыш, Алтынбаева выхватила протокол об административном правонарушении из рук сотрудницы МВД, разбросала документы, ударила и сильно толкнула стража порядка, в результате чего последняя упала и получила травму.

"С учетом того, что я боксом восемь лет занималась если бы я захотела нахлабучить ее она бы просто не встала бы сама без медицинской помощи <…> Если надо будет отсидеть по ложному обвинению, отсидим, значит...", - прокомментировала очередное дело нарушительница.

Ранее в отношении Алтынбаевой уже были возбуждены два уголовных дела. Одно по факту вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. А второе аж по двум статьям - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ни по одному из уголовных дел женщина не признала себя виновной.

В середине ноября в Сети появилось видео, на котором шестилетний мальчик разгоняет автомобиль до 130 километров в час. Мать ребенка в этот момент снимала происходящее на камеру.

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