Путин исполнил желание 10-летнего мальчика со Ставрополья

Андрей смог покататься на лыжах в Красной поляне

Владимир Путин в понедельник пообщался с Андреем Кочетовым — 10-летним мальчиком из Ставропольского края, который благодаря акции "Елка желаний" смог посетить Красную поляну. Президент позвонил ему из Адыгеи, где находится с рабочим визитом. Видео разговора публикует ТВЦ.RU.

"Здравствуй, Андрюша! Как ты покатался, понравилось?" - спросил президент в начале разговора. После Путин поинтересовался погодой и впечатлениями от посещения курорта. Андрей рассказал главе государства, что хочет покататься на лыжах. Путин уточнил, есть ли на склонах сейчас снег, и пообещал организовать катание. В завершение разговора он попросил мальчика быть осторожным, потому что горные лыжи — экстремальный вид спорта.

"Там тренер есть, он тебе показывал, как это делать, да? Супер. И тебе понравилось? Молодец. Все, договорились, Андрюш, давай, завтра еще покатайся. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра", - добавил Владимир Путин.

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