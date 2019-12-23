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Власти Златоуста объяснили, зачем школьникам показывали работу спецназа

18:08
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

"Палкой сверху бей!" - звучало на линейке учеников пятого класса

Власти Златоуста (Челябинская область) прокомментировали видео, на котором школьникам на линейке показали, как спецназ держит строй и наносит удары.

"Ничего страшного не произошло. Было традиционное мероприятие - посвящение в кадеты. Школа сотрудничает со многими социальными партнерами, в том числе и с ИК-25", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы городской администрации.

Ранее видео с бойцами группы быстрого реагирования и учениками пятого класса возмутило родителей. В пресс-службе управления ФСИН по региону тогда сообщили, что показательное выступление состоялось по приглашению руководства школы.

Во время выступления были продемонстрированы действия спецназа исправительной колонии при возникновении ЧС. "Палкой сверху бей!", "Палкой снизу бей!", - звучали крики на линейке.

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