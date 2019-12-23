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На МКС сработала пожарная сигнализация

17:59
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

ЦУП велел провести проверку

В российском модуле на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация.

Наши космонавты заявили, что это была ложная тревога, так как рядом с датчиком дыма работал Олег Скрипочка, присутствие которого могла поднять пыль, пишет РИА Новости.

Тем не менее Центр управления полетами (ЦУП) попросил космонавтов взять пробы воздуха на содержание продуктов горения. Показания прибора оказались нулевыми.

Сейчас на МКС работают шесть человек: россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также командир итальянец Лука Пармитано.

Месяц назад на МКС вышли из строя все туалеты. Находящиеся в космосе астронавты и космонавты были вынуждены надеть подгузники.

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