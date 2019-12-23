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Более 25 тысяч преподавателей подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"

17:54
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Проект востребован среди педагогов

Учителя начали подавать заявки на участие в профессиональном конкурсе "Учитель будущего". Как сообщили ТВЦ.RU организаторы конкурса, уже более 25 тысяч учителей решили принять участие в новом проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей".
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Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, активная регистрация учителей на сайте конкурса подтверждает, что проект востребован среди педагогов.

Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская республика и Воронежская область. Из общего числа подавших свои заявки на участие около 20% составляют молодые учителя до 30 лет, участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка 800 человек.

"Заявочная кампания продлится на сайте конкурса до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении организаторов.

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