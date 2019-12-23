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Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования

17:48
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Поставщик будет обслуживать аппарат на протяжении всего срока эксплуатации

Москва впервые в России начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, формат КЖЦ гарантирует, что техника будет регулярно обслуживаться, поскольку "город платит только за работающее оборудование". Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену.

"На сегодняшний день прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 млрд руб., в ходе торгов цена в среднем была снижена на рекордные 30-50% и в итоге составила 16,6 млрд рублей", - рассказала Ракова.

Поставщик будет обслуживать аппарат на протяжении всего срока эксплуатации. Для аппаратов МРТ и КТ, например, он составляет 10 лет.

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