Работы по запуску "Северного потока-2" продолжатся

Проект завершен на 93,5%

Компания Nord Stream 2 AG и её партнёры продолжают работу по подготовке ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", готовность проекта – 93,5%. Об этом сообщила компания-оператор.

Как заявил официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер, осталось уложить около 160 километров газопровода "Северный поток-2" по двум ниткам.

"Около 2300 километров трубопровода "Северный поток-2" на сегодняшний день уже уложено (из приблизительно 2460 километров)", - сказал Мюллер, комментируя санкции США против проекта (цитата по РИА Новости).

Немецкая сторона в понедельник разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории в зимние месяцы. Такой ответ участники проекта дали на американские санкции, которые Вашингтон в срочном порядке принял на уходящей неделе.

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