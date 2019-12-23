Ребенку запретили приходить на утренник в костюме Эльзы из "Холодного сердца"

Все мальчики - солдатики, все девочки - снежинки

Шестилетней девочке не разрешили прийти на утренник в детский сад в образе Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".

Инцидент произошел в Перми. Все мальчики должны были быть солдатиками, а девочки – снежинками. В результате девочке пришлось снять парик и остаться в голубом платье, чтобы не выделяться, пишет URA.RU.

"В нашем садике, как и в большинстве пермских садиков, запрещены на этот Новый год костюмы современных персонажей", - написала в социальных сетях мама девочки, уточнив, что это рекомендация воспитателей, а не предписание.

На утреннике отыгрывали сценарий "Щелкунчика", поэтому у большинства детей не было большого выбора, кем быть на празднике.

"Мы понимаем, что бывают разные сценарии, что в садике считают, что детям надо прививать все светлое и доброе из прошлого. Мы не против. Но есть над чем задуматься. Нам в 21 веке приходится выбирать между советскими персонажами и современными", - выразила свою точку зрения родительница.

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