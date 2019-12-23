ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

18:52
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Он пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных"

Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Как заявили в ЛНР и ДНР, обмен пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных".

Украинская сторона подтвердила, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в ходе видеоконференции в понедельник договорились об освобождении удерживаемых лиц.

"Достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита "нормандской четверки" в Париже", - написала пресс-секретарь украинского представителя в ТХГ Леонида Кучмы Дарья Олифер в фейсбуке.

Точная дата и время обмена пока не приводится. Окончательные списки удерживаемых лиц "дошлифовываются", заявила представитель в гуманитарной подгруппе Контактной группы Валерии Лутковской.

По итогам прошедшего в Париже саммита "нормандской четверки" Россия, Украина, Франция и Германия призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.