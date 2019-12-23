Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Он пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных"

Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Как заявили в ЛНР и ДНР, обмен пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных".

Украинская сторона подтвердила, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в ходе видеоконференции в понедельник договорились об освобождении удерживаемых лиц.

"Достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита "нормандской четверки" в Париже", - написала пресс-секретарь украинского представителя в ТХГ Леонида Кучмы Дарья Олифер в фейсбуке.

Точная дата и время обмена пока не приводится. Окончательные списки удерживаемых лиц "дошлифовываются", заявила представитель в гуманитарной подгруппе Контактной группы Валерии Лутковской.

По итогам прошедшего в Париже саммита "нормандской четверки" Россия, Украина, Франция и Германия призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"