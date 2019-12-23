Путин признался, что не пьет чай

Президент рассказал о своих пищевых предпочтениях

Президент России Владимир Путин рассказал, что не пьет чай.

Вместо него глава государства предпочитает заваренные в кипятке алтайские травы, пишет РИА Новости.

"Вы знаете, я даже пью не чай... Я пью облитые кипятком травы с Алтая", - рассказал Путин во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.

Ранее Путин проехался в поезде по железной дороге Крымского моста и выпил чай из стакана в подстаканнике – видимо, отдавая дань народной традиции.

Видео: Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту

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