Путин признался, что не пьет чай

Президент рассказал о своих пищевых предпочтениях
Президент России Владимир Путин рассказал, что не пьет чай.
Вместо него глава государства предпочитает заваренные в кипятке алтайские травы, пишет РИА Новости.
"Вы знаете, я даже пью не чай... Я пью облитые кипятком травы с Алтая", - рассказал Путин во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.
Ранее Путин проехался в поезде по железной дороге Крымского моста и выпил чай из стакана в подстаканнике – видимо, отдавая дань народной традиции.
Видео: Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мостуВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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