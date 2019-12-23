В деле историка Соколова появилось смягчающее обстоятельство

Тем, кто занимается наукой, нужно все

Московский государственный университет купит последнюю книгу историка Олега Соколова "Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа".

Книгу выпустило издательство "Питер" в серии "Разведопрос", предисловие к ней написал блогер Гоблин - Дмитрий Пучков.

Директор научной библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин объяснил, что ВУЗ покупает любые книги, которые имеют значение для науки и общества.

"Один из главных принципов комплектования библиотеки — это полнота. Всего мы закупаем 50 тысяч экземпляров в год <...> Тем, кто занимается наукой, нужно все — левое, правое, резонансное и нерезонансное", - объяснил он интернет-изданию "Фонтанка".

В свою очередь адвокат Соколова Александр Почуев считает, что покупка книги может стать смягчающим обстоятельством для его подзащитного. Нередки случаи, когда известные и талантливые люди совершают тяжкие преступления, а их научные или общественные достижения сглаживают вину, отметил он.

"В случае историка Соколова, то это трагедия двух возлюбленных, которые вместе занимались наукой. И глумление над их совместными трудами недопустимо, так как порочит в том числе светлую память о жертве", - добавил Почуев изданию "Подъем".

63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался.

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