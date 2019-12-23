ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В деле историка Соколова появилось смягчающее обстоятельство

19:58
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Тем, кто занимается наукой, нужно все

Московский государственный университет купит последнюю книгу историка Олега Соколова "Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа".

Книгу выпустило издательство "Питер" в серии "Разведопрос", предисловие к ней написал блогер Гоблин - Дмитрий Пучков.

Директор научной библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин объяснил, что ВУЗ покупает любые книги, которые имеют значение для науки и общества.  

"Один из главных принципов комплектования библиотеки — это полнота. Всего мы закупаем 50 тысяч экземпляров в год <...> Тем, кто занимается наукой, нужно все — левое, правое, резонансное и нерезонансное", - объяснил он интернет-изданию "Фонтанка".

В свою очередь адвокат Соколова Александр Почуев считает, что покупка книги может стать смягчающим обстоятельством для его подзащитного. Нередки случаи, когда известные и талантливые люди совершают тяжкие преступления, а их научные или общественные достижения сглаживают вину, отметил он.

"В случае историка Соколова, то это трагедия двух возлюбленных, которые вместе занимались наукой. И глумление над их совместными трудами недопустимо, так как порочит в том числе светлую память о жертве", - добавил Почуев изданию "Подъем".

63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года.  После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олег Соколов (в центре), обвиняемый в убийстве аспирантки, во время следственного эксперимента
Олег Соколов (в центре), обвиняемый в убийстве аспирантки, во время следственного эксперимента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.