Названы герои российского бизнеса за 2019 год

Миллиардные сделки и крупнейшие трансформации

Российская версия журнал Forbes составила главных героев уходящего 2019 года.

В номинации "Бизнесмен года" победил владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров. В августе он продал контроль в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" сооснователю китайской Alibaba Group Джозефу Цаю за 1,35 миллиарда долларов.

"Продавцом года" признан миллиардер Аркадий Ротенберг за сделку по крупнейшему подрядчику "Газпрома". Номинацию "Компромисс года" получил миллиардер Олег Дерипаска и его договор с Минфином США о выводе активов из-под санкций.

"Предметом года" стала картина с портретом миллиардера Алексея Ананьева, а "Компанией года" – "Лукойл".

"Конфликтом года" спор в банке "Восточный", в результате которого под домашним арестом оказался основатель фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви. "Конфуз года" - загрязнение российской нефти хлоридами на участке магистрального трубопровода "Дружба".

"Трансформацией года" был признан Сбербанк, осуществленная усилиями его президента Германа Грефа. В номинации "Реорганизация года" победил "Яндекс" за изменение структуры управления.

В номинации "Открытие года" победил основатель венчурного фонда SDVent Дмитрий Волков. "Сделку года" совершил основатель холдинга дейтинговых сервисов MagicLab Андрей Андреев.

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