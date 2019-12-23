"Тянется со времен древлян": Путин назвал помехи для бизнеса безобразными

Президент потребовал устранить барьеры, мешающие предпринимателям

Развитие сельских территорий и аграрного сектора страны Владимир Путин обсудил в Адыгее на встрече с фермерами, руководителями сельхозпредприятий и представителями общественности, чья деятельность связана с селом. Речь шла о том, как устранить барьеры, мешающие малому бизнесу. Президент также осмотрел тепличный комплекс и выставку продукция агропромышленного комплекса республики.

Эта розовая оранжерея цветет и пахнет круглый год. Да так, что президент не может удержаться и пройти мимо, не вдохнув аромат. Сотрудники предприятия рассказывают Владимиру Путину о новейших технологиях, примененных при строительстве этой теплицы и о том, как удалось расширить линейку сортов.

Побывал президент и на выставке сельхозпродукции, производимой в Адыгее. Ему показали знаменитый на всю страну, а теперь и Европу, адыгейский сыр. С нового года его начнут экспортировать и в Турцию. Российская продукция активно заполняет мировые рынки, об этом Владимир Путин говорит на встрече с молодыми фермерами, общественниками, руководителями аграрных предприятий. Отрасль развивается хорошими темпами и обеспечивает основной продукцией своих потребителей, но и все больше работает на экспорт.

"В 2018 году почти 26 миллиардов долларов. Трудно было такое несколько лет назад представить. Казалось, это невозможно, это не про нас. Но это все происходит благодаря усилиям вашим и ваших коллег", - заявил Путин.

Именно поэтому каждый из них сегодня здесь со своим конкретным вопросом. А некоторые и с подарками. Сыровар Олег Сирота уже давно мечтает угостить своей продукцией президента, а заодно рассказал, как он строил небольшую молочную ферму. И с какими проблемами ему пришлось столкнуться. Чтобы получить разрешение на строительство, которое выдается совершенно бесплатно, сыровару пришлось потратить целый год и два миллиона рублей на различные экспертизы, большинство из которых – по мнению фермера – носят совершенно формальный характер.

"Конечно, так анекдотично всё это выглядит, но в то же время безобразно. Я с Вами согласен. Именно поэтому такие распоряжения уже даны. Мы к концу 2020 года, к 1 января 2021 года, должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить всё, что себя изжило, всё, что не работает, и всё, что мешает двигаться вперёд", - сказал Путин. По его словам, помехи, с которыми приходится сталкиваться малому бизнесу, "тянутся со времен древлян".

Затрагивали и цены на топливо, и электроэнергию, которые сильно бьют по карманам аграриев. Президент отметил, что сегодня в стране действуют различные программы поддержки фермерства, в том числе выдаются гранты, которые как раз для этого и созданы, чтобы покрывать расходы аграриев. Со следующего года у нас начинает работать новая программа по развитию сельских территорий. Для жителей сотен маленьких поселений, где и социальная, и культурная сферы находятся в плачевном состоянии – это не просто возможность комфортно жить и трудиться, но и сделать свое село центром регионального туризма. Возможно, тогда удастся вернуть молодежь. А это значит, что нехватка кадров в школах и больницах будет решена.

"Предлагаем на этапе обучения в вузах организовать команды разных специальностей, которая будет на протяжении нескольких лет, пока они не выпустятся, реализовывать в конкретных пунктах социально-значимые проекты и после окончания учебы эта команда будет трудоустраиваться", - предложил председатель регионального отделения Российский союз сельской молодежи Беслан Асхабов.

"Но это должно быть нацелено на решение какой-то конкретной задачи, под эту задачу и формируется команда. У нас есть такой хороший опыт в совсем другой сфере: не в АПК, а в ОПК. В Кремле захотел встретиться с теми, кто работал над "Искандером", пришли молодые люди. Я посмотрел. Они группой целой пришли. Говорят, как вы начали платить грант, мы сразу группой перешли целиком и сделали "Искандер", - рассказал президент России.

О сплочении коллективов и общих задачах Путин вспомнил и в конце встречи. Он поблагодарил коллег за их мнения и идеи. Президенту было важно изучить эти проблемы изнутри, услышать лично от тех, кто работает в этом секторе. Подробно эти вопросы он обсудит на Госсовете в ближайший четверг.

Елена Макарова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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