В США перечислили условия снятия с России "санкций из ада"

Республиканцы выдвинули ультиматум
Соединенные Штаты назвали условие, при котором с России будут сняты санкции "из ада" – так назвал их сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.
Обновленная версия санкционного проекта DASKA опубликована на сайте Конгресса США. В ней говорится, что Россия должна в течение 90 дней доказать, что не вмешивалась во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины. Подтвердить невиновность Москвы должны разведка США и Госдепартамент.
Санкции "из ада" были предложены в августе 2018 года. Грэм настаивал на активации против России жестких мер, в частности, установить запрет на операции с госдолгом России и российскими банками.
Ранее сенаторы США пригрозили санкциями подрядчику газопровода "Северного потока-2".
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