ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США перечислили условия снятия с России "санкций из ада"

21:37
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Республиканцы выдвинули ультиматум

Соединенные Штаты назвали условие, при котором с России будут сняты санкции "из ада" – так назвал их сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Обновленная версия санкционного проекта DASKA опубликована на сайте Конгресса США. В ней говорится, что Россия должна в течение 90 дней доказать, что не вмешивалась во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины. Подтвердить невиновность Москвы должны разведка США и Госдепартамент.

Санкции "из ада" были предложены в августе 2018 года. Грэм настаивал на активации против России жестких мер, в частности, установить запрет на операции с госдолгом России и российскими банками.

Ранее сенаторы США пригрозили санкциями подрядчику газопровода "Северного потока-2".

Видео: Меркель возмутили антироссийские санкции Вашингтона

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Антироссийские санкции США
Антироссийские санкции США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.