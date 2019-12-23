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Как уложить ребенка спать в новогоднюю ночь

22:01
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Диетолог дала рекомендации по питанию

Диетолог Елена Соломатина дала пищевой совет родителям в преддверии Нового года.

В праздники дети едят сладкое чаще обычного, поэтому необходимо следить за тем, что именно есть ребенок и в каких количествах.

Чрезмерное потребление конфет может спровоцировать у малыша перевозбуждение, так как приток глюкозы и химикатов приводят к тому, что его трудно упокоить и уложить спать, пишет интернет-портал "Дни.ру" со ссылкой на "Царьград".

"У ребенка такие сладости нужно потихонечку забирать, а давать ему такие полезные сладости. Всё равно он их будет есть больше в Новый год, поэтому пусть лучше уж ест полезное", - заявила врач.

Соломатина призвала отказаться от сладкого "яркого цвета и с жутким ароматом", а вместо них предложить ребенку мармелад, сухофрукты, орехи и молочных шоколад. Маленьким детям не стоит съедать больше двух конфет в день, резюмировала врач.

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