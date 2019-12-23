Сладкое ограбление: вооруженные люди обчистили магазин шоколада в Москве

За добычей пришли сразу трое человек

Трое вооруженных ножом человек ограбили магазин с шоколадом в Москве. Воры пришли за добычей в торговую точку на Волгоградском проспекте.

Как сообщили АГН "Москва" в МВД по столице, "сладкое" ограбление произошло накануне вечером недалеко от метро "Кузьминки". О разбойном нападении в полицию сообщил администратор магазина.

Оперативники выяснили, что двое мужчин и женщина ворвались в магазин и, угрожая продавцу ножом, похитили шоколад на две тысячи рублей. Им удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Личности нападавших еще не установлены.

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