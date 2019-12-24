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СМИ: 86-летняя Галина Волчек впала в кому

07:51
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Артистку госпитализировали накануне вечером

Галина Волчек впала в кому. Об этом сообщают telegram-канал Mash и "Пятый канал", ссылаясь на собственные источники.
Галине Волчек - 85: самые яркие мгновения звезды театра

Артистка была госпитализирована вечером 23 декабря. 86-летняя Волчек почувствовала боль в области сердца и сама обратилась к медикам. Ее сразу же доставили в реанимацию.

Галина Волчек в 1971 году стала режиссером театра "Современник", а позже и его художественным руководителем. Она сыграла в культовых фильмах "Берегись автомобиля" и "Осенний марафон".

В последние годы Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Однако продолжает работу в качестве режиссера и руководителя "Современника". 19 декабря Галина Борисовна отметила 86-летие.

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