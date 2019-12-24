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Пилот выжил при крушении истребителя Су-57 в Хабаровском крае

08:09
  • вторник
  • 24 декабря 2019

ЧП случилось во время испытаний двигателя

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Пилот катапультировался, после чего его подобрал вертолет Ми-8. Получил ли летчик травмы, не уточняется.  
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ЧП произошло примерно в 120 километрах от аэродрома "Дземги". "Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", - рассказал источник РИА Новости

Истребитель Су-57 не был военной машиной, он принадлежал филиалу ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.  

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилота. Точную причину ЧП выяснит специальная комиссия, сообщает "Интерфакс". На месте происшествия разыскивают черные ящики. 

Агентство напоминает, что на этой неделе Минобороны России должно получить первый серийный Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который раньше назывался Т-50. 

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