Пилот выжил при крушении истребителя Су-57 в Хабаровском крае

ЧП случилось во время испытаний двигателя

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Пилот катапультировался, после чего его подобрал вертолет Ми-8. Получил ли летчик травмы, не уточняется.

ЧП произошло примерно в 120 километрах от аэродрома "Дземги". "Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", - рассказал источник РИА Новости.

Истребитель Су-57 не был военной машиной, он принадлежал филиалу ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилота. Точную причину ЧП выяснит специальная комиссия, сообщает "Интерфакс". На месте происшествия разыскивают черные ящики.

Агентство напоминает, что на этой неделе Минобороны России должно получить первый серийный Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который раньше назывался Т-50.

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