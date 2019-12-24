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Пожар около аэропорта "Жуковский" попал на видео

09:18
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Пострадавших нет

В Подмосковье пожарным удалось локализовать крупное возгорание  в цеху по переработке резины, который находится в деревне Чулково (в нескольких километрах от аэропорта "Жуковский" - прим. ред.).

Огонь вспыхнул в 3 утра и быстро распространился на площади в 2 с половиной тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля железобетонного ангара, передает "Газета.Ru".

В тушении задействованы десятки пожарных и 11 единиц спецтехники. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать, идет проливка конструкций.

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