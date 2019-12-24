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Объяснена тайна "новогодней ракеты" КНДР

08:33
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Стало известно о "рождественском подарке" Северной Кореи для США

В центре северокорейской столицы вместо новогодней елки поставили прототип баллистической ракеты "Хвасон-14". Этот тот самый рождественский сюрприз, которым Ким Чен Ын грозил Америке?

Сайт "Панорама" с тревогой сообщает нам, что ракета высотой 19 с половиной метров станет символом Нового года и заменит привычные елки. Тревога связана с тем, что Северная Корея заявила: администрация президента Трампа исчерпала время для переговоров по ядерной проблеме. В Соединенных Штатах к угрозе отнеслись вполне серьезно, передает "ТВ Центр".

На самом деле в Пхеньяне никакой новогодней ракеты нет. Есть монумент, посвященный идеям Чучхе. Издалека, при большом желании, его, конечно, можно принять за ракету, но эта сенсация оказалась полным фейком.

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