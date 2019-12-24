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Зачем США вводят санкции против "Северного потока - 2"?

08:55
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Влияние американских санкций на реализацию проекта "Северный поток-2" подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Какую цель на самом деле преследует Вашингтон, вводя ограничительные меры в отношении европейских компаний? Сможет ли Россия достроить газопровод в срок своими силами? И как обстоят дела на рынке сжиженного газа?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Я думаю, смысл не в том, чтобы в последний момент остановить проект, чтобы труба осталась в море. Смысл в том, чтобы выйти на торг в наилучшей кондиции для США. Они хотят получить какие-то бонусы", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
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