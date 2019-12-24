"Большой риск": в "Нафтогазе" задумались о срыве сделки по транзиту

Украинская сторона передумала отзывать иски к России

Украинский "Нафтогаз" может сорвать заключенную с "Газпромом" сделку по транзиту газа. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил: отзыв исков против российского газового концерна опасен тем, что российская сторона после этого не выполнит свою часть договора, пишут "Известия".

Свою мысль представитель "Нафтогаза" выазил в свойственной ему замысловатой манере. "Если мы откажемся от новых исков - а мы должны это сделать, если транзит останется - а потом транзита не будет. И получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", - поделился мыслями Витренко.

Как заявил директор украинской компании в эфире телеканала Hromadske.tv, отказа России от транзита после "дружественных" шагов Киева он вовсе не исключает. Так что украинская сторона уже работает над целой системой договоров. Эти дополнительные соглашения, заверяет Витренко, минимизируют или полностью уберут риски.

На днях "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о снятии взаимных требований. Российская сторона, вдобавок, согласилась выплатить украинским партнерам 3 миллиарда долларов – по решению Стокгольмского арбитража. Были согласованы условия и объемы транзита голубого топлива в Европу в следующем году через украинскую территорию, подписан протокол о продолжении поставок подписан. Тем не менее, по замыслу Юрия Витренко, Киев продолжит "давить" на Россию, используя влияние европейских лидеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"