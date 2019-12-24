Кудрявцева расплакалась после операции по удалению грудных имплатнов

Звезда предостерегла девушек от ее ошибок

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантов.

Телезвезда сообщила, что 15 лет назад в Петербурге ей поставили импланты, пообещав пожизненную гарантию. "Доктор говорил - можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были подопытные кролики", - призналась Кудрявцева.

С тех пор она ежегодно проходит обследование. В этот раз ей поставили вердикт: "Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь". В итоге телеведущая перенесла "очень агрессивную операцию" по удалению имплантов и иссечению силикона из тканей.

Сейчас Лера восстанавливает силы, публикуя в Instagram фото с больничной койки и призывая девушек не делать пластические операции. В сториз звезды появилось несколько видео, на которых ей ставят капельницу и делают другие процедуры.

Сотни человек, включая звезд, восхитились откровенностью и мужеством Кудрявцевой, которая не побоялась рассказать о своей беде. Читая комментарии со словами поддержки, она не смогла сдержать эмоций. "Ребят, чот ща прям заплакала", - написала телеведущая.

- Лерчик, солнышко, скорее выздоравливай! Надеюсь, все самое опасное позади, - написала певица Валерия.

- Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих! - поддержал коллегу Максим Галкин.

- Не болей, Лерочка, - попросил композитор Игорь Крутой.

- Слава Богу, все позади! Выздоравливай скорее, Лерчик! - прокомментировал певец Сергей Лазарев.

- Горжусь тобой! - написал Оскар Кучера, который ведет с Кудрявцевой передачу на ТВ.

Напомним, с 2013 года Кудрявцева живет в браке с 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

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