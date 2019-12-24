Попал метеорит: Роскосмос подтвердил нештатную ситуацию с "Метеором-М"

В госкорпорации утверждают, что все под контролем

Роскосмос подтвердил сообщения о нештатной ситуации на борту российского спутника "Метеор-М" № 2-2. По данным специалистов госкорпорации, в космический аппарат попал микрометеорит. Аппаратура отреагировала, как и положено – перевела спутник в энергосберегающий режим.

"После вхождения в зону российских наземных средств управления с космическим аппаратом была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности - гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации", приводит сообщение Роскосмоса "Газета.Ru".

Спутник "Метеор-М" № 2-2 был запущен на орбиту 5 июля 2019 года с космодрома "Восточный". Аппарат должен проработать на орбите не менее пяти лет. Однако 18 декабря радиолюбитель Дмитрий Пашков заявил, что со спутника пропали все сигналы. Орбита аппарата изменилась, перигей упал на 2 километра, а затем сигнал пропал. Энтузиаст утверждал, что причиной такого снижения могли стать разгерметизация спутника или взрыв на борту.

В Роскосмосе заявляют, что сейчас ситуация под контролем. В центре регулярно получают информацию со спутника и контролируют его полет.

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