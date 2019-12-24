ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жесткий контроль: дальнобойщиков заставят отдыхать

09:22
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Водить разрешат не более 9 часов в сутки

Изменения в Правила дорожного движения подготовил Минтранс России. Новый раздел получил название "Нормы времени управления транспортным средством и отдыха". Он устанавливает нормы работы и отдыха для водителей грузовиков и автобусов.
Объявлено о революционных изменениях в ПДД

График работы сотрудников, управляющих пассажирскими или большегрузными машинами, теперь будут жестко контролировать. Наблюдать за ними предполагается при помощи тахографов, которые с 1 ноября обязательно должны быть установлены в транспортном средстве.

По новым правилам, водить можно не более 9 часов в сутки. При этом рекомендуются перерывы на отдых – либо один продолжительностью 45 минут, либо два, 15-ти и 30-ти минутный. А в течение недели водители могут находиться за рулем не более 56 часов, сообщается в проекте, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Водитель грузового автомобиля
Водитель грузового автомобиля
Водитель автобуса
Водитель автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.