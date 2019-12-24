Жесткий контроль: дальнобойщиков заставят отдыхать

Водить разрешат не более 9 часов в сутки

Изменения в Правила дорожного движения подготовил Минтранс России. Новый раздел получил название "Нормы времени управления транспортным средством и отдыха". Он устанавливает нормы работы и отдыха для водителей грузовиков и автобусов.

График работы сотрудников, управляющих пассажирскими или большегрузными машинами, теперь будут жестко контролировать. Наблюдать за ними предполагается при помощи тахографов, которые с 1 ноября обязательно должны быть установлены в транспортном средстве.

По новым правилам, водить можно не более 9 часов в сутки. При этом рекомендуются перерывы на отдых – либо один продолжительностью 45 минут, либо два, 15-ти и 30-ти минутный. А в течение недели водители могут находиться за рулем не более 56 часов, сообщается в проекте, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

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