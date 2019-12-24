ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

58-летняя Яковлева в кожаных лосинах показала стройные ноги

09:20
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Ей идет молодежный стиль

Поклонники обсуждают стильный образ Елены Яковлевой. Актриса надела круглые очки, объемный свитер, кожаные лосины и черные сапоги. Все в темных цветах. Она также укоротила свои светлые волосы, но при этом отрастила челку. 
Покрытый татуировками сын Елены Яковлевой показал, как изменился

Фотографию актрисы в молодежном наряде опубликовали на ее фан-страничке в Instagram. "Как Вам образ?" - спросил автор поста, вызвав волну восторженных комментариев. На снимке Яковлева стоит на ступеньках лестницы, облокотившись о стену и положив руки в карманы свитера. 

Новый образ народной артистки России пришелся по душе ее поклонникам. Они единодушно решили, что такая одежда молодит и красит звезду, которая, впрочем, и без того выглядит моложе своих лет. В этом виде Яковлеву легко можно было бы принять за молоденькую студентку. 

- Очень красивая.

- Показала похудение. Молодец, Елена. 

- Отлично, как всегда стильно.

- Вы и внутри такая прикольная девчонка, и образ соответствует. 

- Глядя на вас, жить хочется по-новому.

Напомним, Елена Яковлева с 1990 года замужем за Валерием Шальных. У них есть сын Денис, который работает в барбершопе и увлекается бодибилдингом. Мужчина привлекает повышенное внимание журналистов из-за многочисленных татуировок на лице. С недавних пор Денис начал удалять тату с помощью лазера. Недавно Яковлева попросила СМИ оставить ее сына в покое. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Елена Яковлев
Актриса Елена Яковлев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.