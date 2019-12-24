58-летняя Яковлева в кожаных лосинах показала стройные ноги

Ей идет молодежный стиль

Поклонники обсуждают стильный образ Елены Яковлевой. Актриса надела круглые очки, объемный свитер, кожаные лосины и черные сапоги. Все в темных цветах. Она также укоротила свои светлые волосы, но при этом отрастила челку.

Фотографию актрисы в молодежном наряде опубликовали на ее фан-страничке в Instagram. "Как Вам образ?" - спросил автор поста, вызвав волну восторженных комментариев. На снимке Яковлева стоит на ступеньках лестницы, облокотившись о стену и положив руки в карманы свитера.

Новый образ народной артистки России пришелся по душе ее поклонникам. Они единодушно решили, что такая одежда молодит и красит звезду, которая, впрочем, и без того выглядит моложе своих лет. В этом виде Яковлеву легко можно было бы принять за молоденькую студентку.

- Очень красивая.

- Показала похудение. Молодец, Елена.

- Отлично, как всегда стильно.

- Вы и внутри такая прикольная девчонка, и образ соответствует.

- Глядя на вас, жить хочется по-новому.

Напомним, Елена Яковлева с 1990 года замужем за Валерием Шальных. У них есть сын Денис, который работает в барбершопе и увлекается бодибилдингом. Мужчина привлекает повышенное внимание журналистов из-за многочисленных татуировок на лице. С недавних пор Денис начал удалять тату с помощью лазера. Недавно Яковлева попросила СМИ оставить ее сына в покое.

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