Скрывает правду: Трампу грозят новые неприятности

Демократы нашли новый способ отправить президента США в отставку

Демократы хотят предъявить Дональду Трампу новые обвинения в рамках процедуры импичмента. Но это больше похоже не на очередной этап расследования, а на заочное признание поражения. Чем охотно пользуется глава Белого дома, требуя не затягивать рассмотрение дела в Сенате.

В стане демократов в США если и не паника, то серьезный переполох. Приняв решение об импичменте Трампу, они теперь, похоже, просто не знают, что делать дальше. В Палате представителей, где у Демпартии большинство, все прошло относительно легко. Куда труднее будет в Сенате, где бал правят республиканцы, а серьезных улик для суда над президентом как не было, так и нет. Поэтому требование лидера демократов в Сенате к Белому дому и Госдепу предоставить документы и свидетельские показания ключевых должностных лиц по делу иначе как жестом отчаяния не назовешь, передает "ТВ Центр".

"Трудно представить себе суд без документов и свидетелей. Затем нам понадобятся голоса каждого из сенаторов. Вероятно, конечно, не обязательно, но вероятно, что президент Трамп скрывает правду. Он боится правды", - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

Среди документов, которые требует Шумер - записки о планировании телефонных бесед Трампа с президентом Украины Зеленским, а также электронные письма должностных лиц по поводу отсрочки финансовой помощи Киеву. Это, по мнению демократов, делалось для того, чтобы заставить украинские власти начать расследование против экс-вице-президента Джо Байдена - одного из главных конкурентов Трампа на предстоящих выборах.

Кроме того, юридический комитет Палаты представителей все еще надеется получить показания от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. По мнению демократов, он ключевой свидетель и полученная информация позволит укрепить позиции обвинения.

Пока же, напомним, основанием для импичмента Палата представителей сочла превышение должностных полномочий и воспрепятствованием расследованию Конгресса. Чувствуя слабость позиций демократов, Трамп не перестает торопить. По его словам, дело уже давно должно быть в Сенате и быстро и бесславно закончиться для его оппонентов. Главного из них - спикера Палаты представителей - глава Белого дома иначе как Сумасшедшая Ненси он теперь уже не называет.

А Сенат, так и не дождавшись документов об импичменте из Палаты представителей, ушел на рождественские каникулы и соберется теперь только 6 января.

Тем временем новые любопытные факты американского политического закулисья раскрыл адвокат Трампа. И они снова касаются Украины. В интервью журналу "Нью-Йорк" Рудольф Джулиани рассказал, что за назначением четырех послов США в Киеве стоял финансист Джордж Сорос. И он же поддерживал главу украинского "Нафтогаза" Андрея Коболева. В итоге предпоследний посол Мари Йованович покинула свой пост после того, как Трамп обвинил ее в нелояльности. Глава "Нафтогаза" Коболев должность пока сохранил, но прочно занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге негативного отношения жителей Украины.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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