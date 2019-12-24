Файеры в метро: Париж охватил транспортный коллапс

Во Франции продолжаются протесты

Беспорядки и ожесточенные столкновения вновь охватили Париж. Сотни людей, протестующих против пенсионной реформы, вышли на улицы французской столицы. От мирного шествия быстро перешли к погромам. Дымовые шашки и файеры жгли даже в вестибюле метро. И обещали: в новогодние праздники акции продолжатся.

Национальная забастовка во Франции, длящаяся вот уже 20 дней, продолжается без передышки даже в Рождественские каникулы. В Париже по-прежнему сбои в работе общественного транспорта. В нормальном режиме до сих пор функционируют только две линии метро из 16, передает "ТВ Центр".

На платформах давка и очереди. А бастующие только подливают масла в огонь. Накануне прямо на станции рядом с Лионским вокзалом профсоюзные активисты жгли файеры и дымовые шашки.

Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. А протестующих дубинками выгоняла на улицу полиция. Но такие акции-сюрпризы, предупреждают профсоюзы, будут проводить и дальше. До тех пор, пока правительство не откажется от планов по пенсионной реформе. Власти пока предлагают переговоры. Но как надолго хватит терпения? Забастовка уже нанесла урон экономике. В парижских отелях отменены примерно треть бронирований. Ритейлеры считают убытки.

"Обычно люди идут на шоппинг после работы. Но тут они просто боятся пропустить единственный поезд. Поэтому сразу отправляются домой. Наши потери уже составили 30-35 процентов. Это очень много", - говорит местный житель.

И будет, вероятно, еще больше. Бастующие сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий заявляют о полной остановке заводов. Пока запасы топлива есть. Но это только пока. Профсоюзы по-прежнему намерены продлить забастовку на все рождественские и новогодние праздники. А если надо, сделать бессрочной.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"