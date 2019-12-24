ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Файеры в метро: Париж охватил транспортный коллапс

11:46
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Во Франции продолжаются протесты

Беспорядки и ожесточенные столкновения вновь охватили Париж. Сотни людей, протестующих против пенсионной реформы, вышли на улицы французской столицы. От мирного шествия быстро перешли к погромам. Дымовые шашки и файеры жгли даже в вестибюле метро. И обещали: в новогодние праздники акции продолжатся.
Переговоры народа и власти во Франции завершились провалом

Национальная забастовка во Франции, длящаяся вот уже 20 дней, продолжается без передышки даже в Рождественские каникулы. В Париже по-прежнему сбои в работе общественного транспорта. В нормальном режиме до сих пор функционируют только две линии метро из 16, передает "ТВ Центр".

На платформах давка и очереди. А бастующие только подливают масла в огонь. Накануне прямо на станции рядом с Лионским вокзалом  профсоюзные активисты жгли файеры и дымовые шашки.

Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. А протестующих дубинками выгоняла на улицу полиция. Но такие акции-сюрпризы, предупреждают профсоюзы, будут проводить и дальше. До тех пор, пока правительство не откажется от планов по пенсионной реформе. Власти пока предлагают переговоры. Но как надолго хватит терпения? Забастовка уже нанесла урон экономике. В парижских отелях отменены примерно треть бронирований. Ритейлеры считают убытки.

"Обычно люди идут на шоппинг после работы. Но тут они просто боятся пропустить единственный поезд. Поэтому сразу отправляются домой.  Наши потери уже составили 30-35 процентов. Это очень много", - говорит местный житель.

И будет, вероятно, еще больше. Бастующие сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий заявляют о полной остановке заводов. Пока запасы топлива есть. Но это только пока. Профсоюзы по-прежнему намерены продлить забастовку на все рождественские и новогодние праздники. А если надо, сделать бессрочной.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Полиция Франции на акции протеста
Полиция Франции на акции протеста
Полиция Франции на акции протеста
Полиция Франции на акции протеста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.