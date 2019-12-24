Венецию накрыло новое наводнение (видео)

Уровень воды достиг критического уровня

Новое испытание для жителей Венеции. Город, который месяц назад пережил сильнейшее за полвека наводнение, вновь затопило.

Уровень воды поднялся почти на полтора метра выше нормы после шторма Фабьен, который обрушился на несколько стран Европы в выходные. По улицам и знаменитой площади Сан-Марко жители и туристы вынуждены передвигаться в резиновых сапогах и по специально сооружённым настилам.

По прогнозам, в ближайшие сутки вода начнёт убывать, но уровень по-прежнему будет выше нормы. В прошлом месяце в результате наводнений подтопило около 80 процентов города. Ущерб от стихии тогда оценили в миллиард евро, напоминает "Аргументы Недели".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"