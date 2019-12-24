ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венецию накрыло новое наводнение (видео)

11:35
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Уровень воды достиг критического уровня

Новое испытание для жителей Венеции. Город, который месяц назад пережил сильнейшее за полвека наводнение, вновь затопило.
Итальянская Атлантида: как выглядит "утопающая красота" Венеции

Уровень воды поднялся почти на полтора метра выше нормы после шторма Фабьен, который обрушился на несколько стран Европы в выходные. По улицам и знаменитой площади Сан-Марко жители и туристы вынуждены передвигаться в резиновых сапогах и по специально сооружённым настилам.

По прогнозам, в ближайшие сутки вода начнёт убывать, но уровень по-прежнему будет выше нормы. В прошлом месяце в результате наводнений подтопило около 80 процентов города. Ущерб от стихии тогда оценили в миллиард евро, напоминает "Аргументы Недели".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.