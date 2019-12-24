ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко выступила за снижение налогов для микропредприятий

11:51
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Спикер Совфеда также поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, могут быть освобождены от уплаты подоходного налога. Вопрос сейчас обсуждают в Совете Федерации - об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает "ТВ Центр".

Подводя итоги осенней сессии, спикер отметила: Совету Федерации удалось оперативно реагировать на запросы общества - так, целый пакет принятых законов направлен на улучшение жизни семей с детьми, продлены сроки выплаты пособий и пересмотрены критерии нуждаемости. Рассматриваются возможности поддержки среднего и малого бизнеса, вплоть до ослабления или минимизации налогового бремени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Цех производственного предприятия
Цех производственного предприятия
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.