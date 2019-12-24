Матвиенко выступила за снижение налогов для микропредприятий

Спикер Совфеда также поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, могут быть освобождены от уплаты подоходного налога. Вопрос сейчас обсуждают в Совете Федерации - об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает "ТВ Центр".

Подводя итоги осенней сессии, спикер отметила: Совету Федерации удалось оперативно реагировать на запросы общества - так, целый пакет принятых законов направлен на улучшение жизни семей с детьми, продлены сроки выплаты пособий и пересмотрены критерии нуждаемости. Рассматриваются возможности поддержки среднего и малого бизнеса, вплоть до ослабления или минимизации налогового бремени.

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