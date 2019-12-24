Подари жизнь: 9-летней Веронике срочно нужна помощь

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение девятилетней Вероники Калининой из Москвы. У девочки - острый лимфобластный лейкоз. Вероника уже перенесла пересадку костного мозга. Но после ремиссии случился рецидив. И требуется новая трансплантация. Она обойдется в неподъемную для семьи сумму - 1 миллион 633 тысячи рублей.

У маленькой Вероники очень взрослый взгляд. Шепчет что-то своему любимому дельфину и, похоже, загадывает желание. Между ней и окружающим миром с самого рождения - толстое стекло. Услышат - не услышат? Главное, мама всегда рядом. И в больничном коридоре можно уткнуться в её мягкое плечо. И на приеме у врача тоже далеко не отходит.

Веронике было всего четыре месяца, когда у неё обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Лечение прошло успешно, поддерживающая терапия тоже. Но болезнь вернулась. Опять лечение, борьба с осложнениями. Лейкоциты Вероники даже научили самостоятельно убивать клетки опухоли. Девочке провели пересадку костного мозга - донором стал папа. Всё шло хорошо. Она вышла в ремиссию. Через год - опять рецидив.

Вероника использует каждую минуту. Поддерживает друзей, пишет сценарии, ставит игрушечные шоу, даже книгу написала. О том, что никогда нельзя терять надежду и радость. Ведь всегда найдется тот, кто поможет.

Вероника очень любит свою семью. Ради неё и мечтает выздороветь. А еще она мечтает посвятить свою жизнь дельфинам. Освободить из неволи всех, кого сможет.

Сейчас спасать нужно саму Веронику. Ей требуется срочная трансплантация костного мозга. На этот раз донор будет неродственный. За его поиск, активацию и доставку клеток в Москву нужно заплатить неподъемную для семьи сумму - миллион 633 тысячи рублей. Другого выхода просто нет.

Помочь Веронике очень просто - отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. И подарить девочке главное - жизнь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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